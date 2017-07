DIRECT. Pixies au festival Lollapalooza Paris 2017

La mythique formation est toujours là et répand son rock alternatif sur la scène du Lollapalooza !

Plus de trente ans après sa naissance, le groupe Pixies et son cultissime rock présentaient en 2016 un nouvel album “Head Carrier” et passent par l’édition parisienne du Lollapalooza.

Fondé en 1986 à Boston, les Pixies officient parmi les pionniers du rock alternatif. De 1986 à 1993, le groupe parvient à influencer une multitude de musicien dont Kurt Cobain, avant de briser des coeurs en annonçant sa séparation en 1993 (dont celui de David Bowie : “Je ne me suis jamais remis du fait que les Pixies se soient formés, aient travaillé et se soient séparés sans que l'Amérique ne les prenne en son sein ou même ne reconnaisse leur existence, pour la plupart”). Mais en 2004, les Pixies offrent une heureuse nouvelle aux fans esseulés et se reforme 11 ans après leur dissolution. Il faut cependant attendre 2014 pour un nouvel album, “Indie Cindy” suivi de “Head Carrier” en 2016.

Regardez le clip du titre “Tenement Song” extrait de l’album “Head Carrier”

