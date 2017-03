Les Gorillaz ont donné un concert secret à Londres vendredi : toutes les vidéos

Les Gorillaz annonçaient jeudi la sortie d'un album très attendu baptisé "Humanz", le premier depuis 2011. Un disque bourré d'invités promis pour le 28 avril. Dans la foulée, le groupe dévoilait quatre chansons inédites et un clip à 360° Vendredi soir, le groupe a donné plus qu'un aperçu de ce disque : l'album a été joué intégralement, en compagnie de plusieurs de ses invités. Ceux qui n'avaient pu se déplacer, comme le rappeur Vince Staples et le chanteur de dancehall Popcaan, étaient visibles sur les projections en fond de scène, rapporte le NME De La Soul sont montés sur scène pour "Momentz", Danny Brown et Kelela pour "Submission", Anthony Hamilton pour "Carnival", Pusha T a pris le micro sur "Let Me Out" et Benjamin Clementine sur le premier single "Hallelujah Money" . Pour le dernier titre, Noel Gallagher (Oasis) a échangé le micro avec la chanteuse des Savages Jehnny Beth pour "We Got The Power", qui ressemble à un hymne de résistance.Mais ce n'était pas encore terminé. Les Gorillaz sont revenus avec plusieurs clins d'oeil au passé en jouant "Kids with Guns", "Feel Good Inc." puis une version puissante du premier hit du groupe, "Clint Eastwood", sur lequel étaient présent De La Soul et l'inespéré Del Da Funky Homosapien. Le secret show s'est refermé sur un medley de "Don't Get Lost in Heaven" et "Demon Days" emmené par Damon Albarn.Vous n'y étiez pas ? Séchez vos larmes en regardant les vidéos ci-dessous et en tentant d'obtenir une place pour l e festival Demon Dayz qu'organisent les Gorillaz le 10 juin prochain dans un parc d'attractions à Margate, dans le Kent.Momentz avec De La SoulSubmission avec Vince Staples (non présent)Avec Danny Brown et Kelela



We Got The Power avec Noel Gallagher et Jehnny Beth de Savages