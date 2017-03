Les Gorillaz dévoilent quatre inédits surprise et un clip avant l'album promis pour avril !

Quatre inédits uptempo

Un clip réjouissant

Un casting trois étoiles avec Noel Gallagher et Grace Jones

Deux mois après un retour sous le signe de la contestation anti-Trump avec " Hallelujah Money " interprété par Benjamin Clementine, les Gorillaz ont mis les bouchées doubles, et même quadruples, jeudi soir pour annoncer les détails de leur cinquième album, le premier depuis "The Fall" en 2011.Quatre chansons, à écouter ci-dessous ont été dévoilées : il s'agit de "Saturnz Barz" avec l'artiste de dance hall Popcaan, de "Ascension" avec le rappeur américain Vince Staples, de "Andromeda" avec le rappeur américain D.R.A.M et de "We Got The Power" avec Jehnny Beth du groupe de rock britannique Savages.Les quatre morceaux ont d'abord été diffusés sur la BBC avant d'atterrir sur Youtube accompagnés pour "Saturn Barz" d'un clip (ci-dessus) en deux versions, normale ou à 360°.Ce clip réjouissant, bourré de monstres et de drôlerie (mention spéciale pour la part de pizza parlante) dans lequel on retrouve les quatre personnages virtuels de Gorillaz - Noodles, 2D, Murdoc et Russel, légèrement vieillis - manifeste l'évolution du dessin et de l'animation du génial Jamie Hewlett, complice depuis le début de Damon Albarn dans cette aventure.Les trois autres morceaux sont accompagnés de "simples" animations qui en disent long elles aussi sur le travail de Jamie Hewlett. Mises bout à bout, que formeront ces animations ? Un nouveau site interactif ou bien un film, qui sait ?

Ce nouvel album des Gorillaz ne s'appelle pas "Humanz" par hasard : il s'agit semble-t-il d'un vaste projet collectif. Jugez plutôt : Noel Gallagher de Oasis, De La Soul, Grace Jones, Mavis Staples et Carly Simon sont annoncés au casting. Les rappeurs Vince Staples, Pusha T, Danny Brown et D.R.A.M répondent également présent, de même que Jehnny Beth, chanteuse du groupe de post-punk britannique Savages, le chanteur de dancehall jamaïcain Popcaan et le crooner américain Peven Everett et... on en oublie ! La Tracklist complète est à retrouver ci-dessous.







La tracklist de "Humanz"

01 Ascension (avec Vince Staples)02 Strobelite (avec Peven Everett)03 Saturnz Barz (avec Popcaan)04 Momentz (avec De La Soul)05 Submission (avec Danny Brown et Kelela)06 Charger (avec Grace Jones)07 Andromeda (avec D.R.A.M)08 Busted and Blue09 Carnival (avec Anthony Hamilton)10 Let Me Out (avec Mavis Staples et Pusha T)11 Sex Murder Party (avec Jamie Principle et Zebra Katz)12 She’s My Collar (avec Kali Uchis)13 Hallelujah Money (avec Benjamin Clementine)14 We Got The Power (avec Jehnny Beth)15 The Apprentice (avec Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz et RAY BLK)16 Halfway To The Halfway House (avec Peven Everett)17 Out Of Body (avec Kilo Kish, Zebra Katz, et Imani Voshana)18 Ticker Tape (avec Carly Simon et Kali Uchis)19 Circle Of Friendz (avec Brandon Markell Holmes)