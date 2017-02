La chanteuse Lana Del Rey de retour avec un single surprise, "Love"

Un album "pour mes fans"

"Regardez vous les kids, avec votre musique vintage/Provenant de satellites en mouvement/ Vous faites partie du passé, mais non, vous êtes le futur", chante la diva américaine dans "Love". Comme on peut le voir dans l'affiche postée par la belle ci-dessous, la chanson devrait avoir bientôt son clip, signé Rich Lee. Selon le site américain de Rolling Stone si ce single est sorti par surprise, les habitants de Los Angeles sentaient qu'il arrivait : une série d'affiches avait été placardée ces jours derniers dans la ville.Durant les 16 mois qui se sont écoulés depuis la sortie de son quatrième album " Honeymoon " (septembre 2015), Lana Del Rey a été peu vue en public mais elle n'a manifestement pas chômé, à l'abri d'un ou de plusieurs studios : un album a été semble-t-il bouclé et sa sortie serait imminente. "J'ai fait mes quatre premiers albums pour moi, mais celui-ci est pour mes fans", a-t-elle en effet précisé dans un communiqué.La chanteuse est déjà annoncée en concert à Paris cet été, à la première édition en France du Lollapalooza festival prévue les 22 et 23 juillet sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp.



"Et pour commencer... all you need is love", a-t-elle tweeté en paraphrasant une célèbre chanson des Beatles.