Profitez d'un soirée magique avec le Grand Spectacle des nuits du Festival Interceltique de Lorient !

Cyril Féraud vous propose une soirée d'exception au Festival Interceltique de Lorient en vous faisant profiter des artistes, coulisses et confidences de musiciens !

Quoi de mieux qu'un guide pour profiter du Grand Spectacle des nuits du Festival Interceltique de Lorient ? Ce guide, c'est Cyril Féraud et il s'engage à vous transporter aux grés des animations du Festival ! Coulisses, anecdotes et autres moments intimes font partis de cette soirée qui réunit plus de 500 artistes de la Planète Celtique.



Fort caractère, cœur battant, esprit universel !

Pour la troisième fois depuis sa création, l'Ecosse est à l'honneur. Profitez d'interprétations live et de chorégraphies pour goûter à l'essence même des cultures présentes au Festival. Entre jeux de lumières, projections vidéo, sons des cornemuses et bombardes, découvrez le festival dans ses moindres recoins !

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de vivre en direct le concert «DIRECT. Le Grand Spectacle au Festival interceltique de Lorient 2017». Notez-le dans vos agendas : cet événement est à voir en live le dimanche 13 août 2017, à 20h55, sur Culturebox. Il est disponible en direct sur le site, sur mobile, sur nos applications tablette et TV connectées. Ce live est accessible depuis la France, les départements (DOM) et les régions d'outre-mer (ROM), Andorre, Monaco et tous les autres pays.

Ce concert est disponible en replay du lundi 14 août 2017 au mardi 14 août 2018. Vous pouvez regarder ce live durant 365 jours.

Ce programme vous est proposé par France 3.



Distribution