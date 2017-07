Mort du fils de Sheila, Ludovic Chancel, à 42 ans

Auteur de "Fils de"

Sheila et son fils Ludovic en 1998. © JL Macault/MAXPPP

"Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils, Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet", indique ce communiqué transmis par son manager Stéphane Letellier-Rampon. "L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale". "Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques", précise le texte.Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - et du chanteur Ringo (Guy Bayle). Marié en 1973, le couple très médiatique avait divorcé en 1979.Ludovic Chancel s'était épanché sur ses mauvaises relations avec sa mère, dans un livre "Fils de" publié en 2005 dans lequel il lui reprochait de ne pas s'être assez occupée de lui.Il s'était marié en 2013 avec le mannequin Sylvie Ortega Munos. "Mon petit Minou, tu es parti voir si le Paradis existe", écrit celle-ci sur son compte Facebook. "Je suis inconsolable", ajoute-t-elle.Sheila, 71 ans, qui fut surnommée "la petite fiancée des Français" dans les années 1960, prépare un nouvel album et doit se produire cet été à l'Alhambra à Paris.A l'occasion des 70 ans de sa mère, son fils avait écrit sur Facebook qu'il lui souhaitait "la santé l'amour la paix et le meilleur pour l'avenir". "Je terminerai juste par quelques mots ... Je t'aime."