Julien Doré reprend "La Javanaise" en japonais et le clip vaut le détour

Le décor et les accessoires de son dernier album "&" et de ses clips, ses admirateurs les connaissent désormais par coeur : la montagne, le châlet, la mini-moto... Mais il y du neuf cette fois. Un short. Et une balançoire. Sur laquelle Julien Doré se balance en écartant les jambes à qui mieux mieux. On croit rêver.Car dès l'ouverture du clip, un plan séquence de presque 4 minutes, le chanteur multiplie les oeillades appuyées à la caméra, articule en montrant les dents et joue de sa chevelure de façon ostentatoire. Une gestuelle chorégraphique outrée qui ne peut être que du second degré. Impossible d'en douter encore quand il manque de se crever un oeil en batifolant dans les arbustes en fleurs puis lorsqu'il peine à démarrer sa bécane.Pourtant, le but est très sérieux. Il s'agit de faire la promotion de son album, qui ne sort que ces jours-ci au pays du Soleil-Levant, où il se rend en ce début d'année, comme il le précisait en postant cette vidéo réjouissant sur Facebook . Un clip qui en dit sans doute davantage sur les goûts nippons que sur notre chanteur à barrette...