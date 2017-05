Jean-Pierre Jeunet réalise le premier clip de l'album de Gauvain Sers

Le clip vidéo "Pourvu" de Gauvain Sers, réalisé par Jean-Pierre Jeunet



Alors qu'il cartonne actuellement en tournée, à la fois en première partie de Renaud et en solo, notamment au printemps de Bourges, Gauvain Sers sort le clip "Pourvu" avec Jean-Pierre Jeunet à la réalisation.



Cités dans le texte de la chanson, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Darmon ont accepté de figurer dans la vidéo.



En même temps que le lancement de l'album du jeune chanteur, c'est le retour sur le devant de la scène de Jean-Pierre Jeunet. Le réalisateur de "Délicatessen" ou "Alien 4" s'était fait discret depuis 2013 et son dernier film "L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet". On retrouve son univers poétique, onirique et décalé dans ce clip. La chanson elle-même faisait déjà référence à Amélie Poulain, et c'est tout naturellement que la mise en image de ce morceau a incombé au réalisateur préféré du chanteur.



Jean-Pierre Jeunet n'en est pas à son premier clip musical, il avait déjà réalisé entre autres, "Hélène" de Julien Clerc, "Tombé pour la France" d'Etienne Daho ou encore "l'autre joue" de Lio.



Cest mon réalisateur préféré, et il a réalisé mon film préféré Gauvain Sers





Depuis quelque temps Gauvain Sers entretenait le suspense sur son compte Twitter, notamment dans ce teaser où il citait "un grand réalisateur français" :

Depuis le temps que j'veux vous en parler mais que ça doit rester secret...

Voici enfin le teaser du clip de "Pourvu" qui sort prochainement pic.twitter.com/ol1aL0m1ts — Gauvain Sers (@GauvainSers) 25 avril 2017



Les références cinématographiques dans la chanson étant multiples, on pouvait aussi bien penser à Francis Weber pour "Le dîner de cons" ou Jean-Marie Poiré pour "Mes meilleurs copains". Et puis le voile a commencé à se dissiper avec cet indice en date du 26 avril qui lorgnait clairement du côté d'Amélie Poulain :

Allez un petit indice à propos du réalisateur du clip de "Pourvu". Pour ceux qui n'auraient encore pas trouvé...#indicepourlesconnaisseurs pic.twitter.com/akflbb3n4M — Gauvain Sers (@GauvainSers) 26 avril 2017



Ca y est le mystère est levé, et il est à la hauteur des espérances ! Un clip qui colle bien avec l'univers du jeune chanteur et qui annonce un album plus que prometteur. Rendez-vous est pris le 9 juin pour le découvrir.