Retour en 20 images sur la haute couture printemps-été 2017

Chez Iris Van Herpen, la féminité est minérale : les robes (noires, grises ou écru) s'apparentent à des plaques de givre, des écailles de sirène ou des créatures marines. Pour la collection baptisée "Between the lines" ("entre les lignes"), la Néerlandaise joue de la transparence et des illusions d'optique et fait appel à la soie et à des matières plastiques découpées au laser.

© Patrick KOVARIK / AFP