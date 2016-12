"Le château de Versailles vu par ses photographes" : une visite inédite

Dès qu'il se passe quelque chose, ils sont là pour le voir. Ils peuvent découvrir encore aujourd’hui une porté dérobée, un couloir qui mène à un salon qu'on imaginait pas./ C'est tout cet univers qu'ils reconstruisent en nous faisant pénétrer dans leurs propres albums photos. Catherine Pégard

Présidente du domaine et du château de Versailles

Les photographes de Versailles © EPV / Thomas Garnier

250 photos inédites

La Galerie des Glaces © EPV / Didier Saulnier

On ne peut pas pénétrer une seule fois dans la Galerie sans la voir avec un oeil différent. La lumière y est toujours différente(...) C'est ce qui fait que ce lieu représente une part de notre Histoire et entretient également notre imaginaire et celui du monde entier. Catherine Pégard

La chambre de la Reine © EPV / Thomas Garnier

Couverture du livre "Le château de Versailles vu par ses photographes" © Albin Michel

Invitée du Soir 3 du mercredi 21 décembre 2016, Catherine Pégard, la Présidente du domaine et du château de Versailles, explique pourquoi ce livre est différent des centaines d'autres déjà publiés. "Le château de Versailles vu par ses photographes" (Albin Michel) permet de découvrir l'envers du décor, des détails de tissus, d'oeuvres et de certaines pièces, car les clichés ont été pris par 4 photographes salariés du château. Ils y sont presque 24h/24, la nuit, le jour, quand il n'y a personne.....Christophe Fouin, Thomas Garnier, Christian Milet et Didier Saulnier sont les photographes officiels de Versailles. C'est peu dire qu'ils connaissent les lieux comme leurs poches. Avec leurs photos, ils ouvrent au grand public certaines portes secrètes du château. Les salles des croisades, les appartements royaux, la Galerie des Glaces, les appartements du Barry, autant de pièces symboliques à (re)découvrir sous un œil nouveau.Cet ouvrage rassemble 250 photographies inédites, qui permettent de plonger dans la magie de Versailles. Même ceux qui connaissent bien les lieux devraient s'émerveiller devant des détails qu'ils n'avaient jamais vu. Même quand il s'agit de la pièce la plus célèbre des lieux, la Galerie des Glaces.- de Christophe Fouin, Thomas Garnier, Christian Milet et Didier Saulnier, Introduction de Catherine Pégard- Editions Albin Michel - 272 pages - 59 euros