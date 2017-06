Rencontre avec Pierre Christin, scénariste star de "Valérian et Laureline"

"Tout ce que j'ai imaginé de mauvais est arrivé"

Cela fait maintenant 50 ans que Pierre Christin narre les histoires des deux agents spatio-temporels Valérian et Laureline. Depuis 1967 et sa première publication dans la revue "Pilote", la bande dessinée n'a pas cessé d'évoluer et sa reconnaissance de croître. Avec plus 2 500 000 albums vendus et une traduction en 16 langues, "Valérian et Laureline" est l'un des plus beau succès de la bande dessinée franco-belge.Mais le génie de Pierre Christin est d'avoir su être en avance sur son temps. Dès les premiers tomes, la BD traite de thèmes comme l'antiracisme, le féminisme ou l'écologie, des idées encore balbutiantes dans les années 60. Le scénariste, visionnaire, a anticipé de nombreuses évolutions : les téléphones portables, l'existence d'exoplanètes ou la montée des eaux.Dans "La Cité des eaux mouvantes", publié en 1970, il raconte que la Terre sera détruite par une catastrophe atomique en 1986. Seize ans plus tard alors qu'il s'apprête à modifier ce scénario apocalyptique, l'explosion de Tchernobyl survient. Pierre Christin n'est pas devin, mais il a tout de même une sacrée imagination."Valérian et la Cité des mille planètes", sortie le 26 juillet 2017