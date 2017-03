INTERVIEW. Mathieu Sapin avec "Gérard, cinq ans dans les pattes de Depardieu"

"Gérard, dans les pattes de Depardieu", pages 10 et 11 © Mathieu Sapin



INTERVIEW Mathieu Sapin

Mathieu Sapin dans son atelier, mars 2017 © Laurence Houot / Culturebox

Comment est née cette bande dessinée sur Gérard Depardieu ?

Depardieu, c'est un sujet en or non ?

Comment avez-vous réussi à le convaincre ?

Vous avez passé aussi beaucoup de temps à l'Elysée, est-ce que c'était différent ?

Avec Gérard Depardieu vous avez pu tout montrer ?

"Gérard, dans les pattes de Depardieu'", page 12 © Mathieu Sapin / Dargaud

Justement, il n'y a pas d'intrigue, pas de suspense, et pourtant quand on commence à lire votre BD, on ne la lâche plus.

Est-ce que c'est compliqué de suivre Gérard Depardieu ?

Et c'est fatiguant aussi non ?

Est-ce que vous avez des souvenirs désagréables de ces cinq années passées dans les pattes de Gérard Depardieu ?

"Gérard, dans les pattes de Depardieu", page 86 © Mathieu Sapin / Dargaud

Dans votre BD, Gérard Depardieu n'apparaît pas du tout comme quelqu'un de méprisant, qui a la grosse tête. C'est le cas ?

"Gérard, dans les pattes de Depardieu", page 149 © Mathieu Sapin / Dargaud

On a l'impression qu'il s'est vraiment livré à vous non ?

Il ne parle jamais de son fils ?

Et vous-même, est-ce qu'il vous est arrivé de vous censurer ?

On découvre aussi un Gérard Depardieu différent de l'image qu'il projette dans les médias, surtout ces dernières années

Par exemple, on le voit assez peu boire dans votre bande dessinée

"Gérard, dans les pattes de Depardieu", page 83 © Mathieu Sapin / Dargaud

Et la politique ?

L'argent ne l'intéresse pas plus que ça non plus, si ?

Et l'amour ? C'est un sujet qui n'est pas évoqué dans l'album. Pourquoi ?

"Gérard, dans les pattes de Depardieu", page 83 © Mathieu Sapin / Dargaud

Votre BD fait de Gérard Depardieu un personnage très attachant

Vous formez avec Gérard Depardieu un duo de cinéma, on pense par exemple à "La chèvre"

Et Gérard Depardieu c'est aussi un sujet extraordinaire pour le dessin non ?

Croquis de Gérard Depardieu dans un carnet de Mathieu Sapin © Laurence Houot / Culturebox

A la fin de l'album vous lui donnez la parole, comme un droit de réponse, et il dit qu'il n'a pas dit ceci ou cela …

Et il a réagi comment en lisant la BD ?

Maintenant que le livre est fini, vous allez rester en contact avec Gérard Depardieu ?

Il y a quoi dans ces ces carnets ?

Et ensuite, comment passe-t-on de toutes ces notes à l'album ?

Croquis de Mathieu Sapin pour l'album "Gérard" © Laurence Houot / Culturebox

L'album s'ouvre avec une double page. Mathieu Sapin, petit bonhomme discret, entre dans une maison somptueuse, remplie d'œuvres d'art. Gérard Depardieu, en caleçon, est au téléphone. Il parle volaille. Le décor est posé.Juste avant, dans un prologue, une scène dans un cimetière. Mathieu Sapin y est missionné par une équipe de cinéma pour faire parler Gérard Depardieu de la mort "de sa propre mort, de la mort de ses proches..."C'est sur ce tournage que Mathieu Sapin a rencontré Gérard Depardieu en 2012. L'idée était de faire un documentaire sur l'acteur dans les pas de Dumas en Azerbaïdjan. Mathieu Sapin avait été invité à donner la réplique. 10 jours de tournage pendant lesquels le dessinateur découvre un Gérard Depardieu ni tout à fait le même, ni tout à fait différent de l'image qu'il s'en faisait.C'est à ce moment-là que nait l'idée de faire une BD. Mathieu Sapin réussit à convaincre Gérard Depardieu. Le dessinateur est alors autorisé à être dans ses pattes autant qu'il le souhaite, chez lui à Paris, mais aussi lors de ses déplacements ou de ses tournages…Résultat : un album aussi drôle que touchant, qui donne l'impression au lecteur d'entrer dans la cage du lion, et de découvrir que le fauve est un être beaucoup plus doux qu'il n'y paraît. Mathieu Sapin a su capter ces petits moments qui révèlent une vérité sur l'homme, complexe, qu'aucun film n'avait jusqu'ici réussi à montrer., Mathieu Sapin (Dargaud)(150 pages - 20 €, en librairie le 17 mars)Au départ, c'est venu d'une demande pour un film documentaire sur Depardieu sur les traces de Dumas dans le Caucase. Comme Dumas y était allé avec un peintre, Jean-Pierre Moynet, ils ont eu l'idée de mettre en scène Depardieu avec un dessinateur de BD. Ils ont proposé à plusieurs dessinateurs Blain, Loustal, qui ont refusé. Ce que je comprends. 10 jours sous l'objectif d'une caméra, c'est quelque chose. Etre à l'écran c'est compliqué, on ne contrôle sur l'image qui va en sortir. Moi ça m'amusait. Et puis j'avais dessiné la campagne de Hollande et dedans j'avais dessiné Depardieu. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu l'idée de me contacter. Et finalement c'est drôle parce que cette aventure avec Gérard Depardieu a duré le temps d'un quinquennat.Je considère que j'ai eu beaucoup de chance, d'abord de l'avoir rencontré. Après, il a mis du temps à accepter le principe de faire une bande dessinée. Il ne voyait pas du tout ce que ça pouvait être, et ensuite il ne voyait pas l'intérêt. Au départ, je pensais plutôt faire un carnet sur le tournage. Juste un carnet comme ça, un peu à l'arrache. Et puis sur place, j'avais le temps de dessiner mais c'était un rythme dingue. C'est-à-dire que je finissais une aquarelle et hop on sautait dans la bagnole. Donc c'était impossible d'avoir le recul pour construire quelque chose. On ne peut pas être à la fois acteur et spectateur. A la fin du tournage, je me suis dit c'est dommage quand même de pas en faire quelque chose. Je lui ai glissé. Je lui ai dit ce serait bien de faire une BD sur toi. C'est là qu'il m'a dit "mais non, ça n'a aucun intérêt ce qu'il faut que tu fasses c'est une BD sur les cuisines de mon restaurant". Comme je ne voulais pas le vexer, j'ai dit oui. Après il y a eu plusieurs mois où je n'ai eu aucun contact avec lui. Je n'avais même pas ses coordonnées. Donc ça me paraissait compliqué. Mais ensuite j'ai vraiment pris le temps de le convaincre. De toutes façons Gérard n'est pas quelqu'un qu'on peut contraindre, donc la seule solution c'était de trouver des arguments.Et bien l'argument, ça a été de faire les premières pages, tout simplement. Pour quelqu'un qui n'a pas une culture BD, c'est très compliqué de se figurer ce que ça peut être une BD documentaire. Ce que je fais échappe aux cases. Ce n'est ni un documentaire, ni un roman. D'ailleurs moi-même jusqu'à très récemment j'avais du mal à définir ce que je faisais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fantasmé, que c'est une espèce de gros délire. Par exemple avec mon travail sur l'Elysée, beaucoup de gens étaient un peu sceptiques. Pour beaucoup la bande dessinée reste un truc d'amusement, un peu léger. Et donc, faire une bande dessinée sur l'Elysée, c'était pour rigoler.Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets une photo à la fin. J'aime bien, je fais un peu exprès d'être sur ce fil. C'est pour ça que je pratique aussi beaucoup l'humour. Mais à partir du moment où Gérard a dit ok, il a été très très généreux. En gros, il donne tout, ou rien. Donc oui c'est un sujet en or, d'abord parce qu'il est effectivement hors normes et fascinant, et qu'en plus il a été on ne peut plus ouvert.En cela c'était une expérience très différente de l'Elysée, où ils étaient certes très accueillants -je veux dire par là qu'on ne m'a jamais interdit quoi que ce soit- mais il fallait vraiment essayer d'aller en profondeur pour voir la vérité des choses, parce que dans le domaine de la politique, il y a beaucoup d'apparat. On peut appeler ça de la communication, ou du paraître.Ma ligne, c'était de prendre mon temps et de pouvoir regarder mon sujet sur la durée la plus longue possible. Ce qui ne veut pas dire que je voyais forcément Gérard Depardieu très souvent, mais c'était trois jours par-ci, trois jours par-là, avec parfois des longues périodes pendant lesquelles je ne le voyais pas. Et puis il y a plein de moments où je l'ai vu, et que je ne raconte pas dans la BD. Non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, parce que cela ne me semblait pas nécessaire. C'est compliqué parce que je ne veux pas être dans l'anecdotique et en même temps c'est une collection de petites anecdotes.Il est jamais dans une attitude de faux semblant. Il ne cherche pas à se présenter sous son meilleur jour. Je pourrais citer plein d'exemples mais juste un : quand il est dans son fauteuil roulant, à sa sortie d'avion à Moscou. Moi, par pudeur je ne l'aurais pas montré. Et c'est lui qui m'a dit : "Mais non vas-y, je m'en fous !". C'est un rapport à l'image. Ya des gens qui ne supportent pas. Quand je montre son rapport à l'alcool par exemple, il y a des gens qui ne supporteraient pas. D'ailleurs au début chez Dargaud ils stressaient ils m'ont dit "Est-ce qu'on on ne pas faire signer un papier à Gérard", je leur ai dit mais ça va pas la tête, Gérard c'est quelqu'un s'il me dit ok, il dit ok, et c'est tout. Et puis c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait que les choses positives ou négatives font partie du truc et que c'est idiot de vouloir lisser les choses.Dans un documentaire, les choses peuvent apparaitre de manière très dure. En BD on peut toujours se dire "oui, c'est le point de vue de l'artiste". Gérard, c'est aussi quelqu'un qui est très habitué à jouer avec l'image. Il sait parfaitement où se mettre pour être dans la lumière dans le cadre d'un tournage. Et il sait que de manière naturelle, les regards convergent vers lui. Donc quand je dis qu'il n'est pas dans le paraître, c'est plutôt que soit il n'y est pas, soit il y est totalement. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de différence entre la manière dont il est en privé et en public, en représentation. Il a complétement incorporé le métier. Il est dans la séduction, ça bien sûr, mais c'est intégré. Donc c'est ça qui était super marrant, c'était de suivre pas Depardieu acteur, c'est Depardieu tout court.Oui, ça c'est dû à la personne Gérard Depardieu. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu une chance folle. On le met dans une pièce, dans un lieu, quelque part, et il se passe quelque chose, y a juste à le regarder et à l'écouter. C'est pour ça que c'était vraiment génial. Alors que la même chose avec Hollande marche moins bien. C'est quelqu'un de charmant et puis très intéressant si on va au fond des choses, mais si on l'observe juste comme ça, cela peut être très vite ennuyeux. Mais même pour lui à ça doit être horriblement saoulant de faire ce métier. C'est le métier, et la personnalité. Lui, il se coule dedans parfaitement.Ce qui était très compliqué, c'est que rien n'est jamais prévu. Avec l'Elysée, c'était facile, j'avais un programme chaque semaine, avec ce qui allait se passer le lundi, le mardi, ce qu'il y aurait à la cantine… et là-dedans je faisais mon marché. Alors qu'avec Gérard, c'était beaucoup plus compliqué. Gérard, c'est quelqu'un qui passe son temps à se déplacer. Et autour de lui les gens s'organisent pour que ça se passe au mieux. Lui il n'a pas grand-chose à gérer. En plus, il est hypermnésique. Il est capable de dire le 28 je suis à tel endroit, le 30 à un autre. Mais il n'a pas d'agenda, enfin en tous cas je ne l'ai jamais vu avec un agenda. Donc il n'y a pas de traces...Je ne voulais pas le harceler avec des questions pratiques. Pour le tournage sur Staline par exemple, j'ai appris ça au cours d'une conversation. Quand je lui dit que j'aimerais suivre cette séquence, il m'a dit ok pas de soucis, viens. Mais il ne me dit pas quand ça a lieu, ni où. Et un matin par hasard je l'appelle pour autre chose et là il me dit qu'il est à l'aéroport pour partir au Portugal où doit se dérouler le tournage. C'est à dire qu'il était toujours ok pour que je le suive, mais derrière, moi, il fallait que je me débrouille. Y a personne qui dit tu prends l'avion jusqu'à Porto, et à l'arrivée il y a une navette qui vient te chercher, non. Donc j'ai cherché où était le tournage, contacté la prod, là eux m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Du coup je rappelle Gérard qui me dit t'en as rien à foutre tu viens. Et finalement je trouve l'endroit, je prends l'avion, je loue une voiture et je débarque sans prévenir. Et après quand j'arrive personne ne dit rien parce que c'est Depardieu. Et que personne n'ose rien dire. Mais voilà, il est comme ça Gérard, il peut être au fin fond de l'Oural et dire, passe ! J'adore. C'est marrant.C'est pour ça qu'on a choisi le dessin du side-car pour la couverture. Je suis embarqué, et je ne contrôle plus rien. Je ne peux pas sauter en marche. Ça résume bien les conditions un peu rock'roll de cette aventure.Il est épuisant. Passer deux ou trois jours avec lui, moi chaque fois après je suis rincé. Et c'est pour ça qu'Arnaud Frilley, qui était avec moi à Moscou, parfois clairement il me demandait de le gérer. C'est quelqu'un qui est épuisant. Il est tout le temps… ça déborde quoi …Je n'ai pas particulièrement de souvenirs désagréables. Déjà, je savais où je mettais les pieds et puis il a toujours été charmant avec moi. Donc je ne peux pas dire de ce côté-là qu'il y a eu un malaise quelconque. Par contre je l'ai vu s'énerver contre des gens, parfois de manière injuste. Il faut dire ça aussi : Gérard n'est pas du tout un ange. C'est quand même quelqu'un de très torturé, qui a une part d'ombre très importante, et je ne veux pas être angélique non plus. J'en ai vu deux ou trois passer des sales moments… Parfois aussi il gueule mais c'est un jeu. Par exemple la scène dans la baignoire, au début il stresse tout le monde mais les gens finissent par se marrer, parce qu'il se donne en spectacle quoi. Il râle beaucoup. Mais si je cherche des moments que j'aurais préféré ne pas vivre, je n'en vois pas non.C'est un des traits qui m'a le plus plu. Gérard, c'est quelqu'un qui passe son temps à voyager, à voir des centaines et des milliers de gens, mais qui est vraiment capable de s'arrêter, et de discuter avec un pêcheur et si la personne lui plaît, de passer du temps avec elle. Il a vraiment ce rapport à l'autre qui est assez étonnant. Il connait des chefs d'état, il est intime avec untel et untel, mais pour autant il peut très bien, ce que je raconte à un moment donné, aller bouffer des brochettes avec le chauffeur et le traducteur. Les types au début ils sont un peu saisis, parce que je ne pense pas que des mecs comme George Clooney font ça. J'imagine pas Delon faire ça (Mais je ne le connais pas). Gérard il a ce truc oui avec les gens. D'un côté il fustige. Il tape par exemple sur les journalistes, mais en creusant un peu il va dire "Ah oui, Gérard Lefort, je l'aime beaucoup, il est super". Donc autant il peut être très dur contre les hommes en général, autant dans une certaine intimité il est très empathique.J'étais étonné parce que cette histoire de tatouage, c'est vraiment à la toute fin. J'allais fermer le bouquin et je me suis dit tiens je ne lui ai jamais demandé ce qui était écrit sur son tatouage. C'est un tatouage qui est à l'intérieur du bras, donc on le voit peu, et je ne sais pas s'il en déjà parlé ailleurs, mais en tous cas, tout d'un coup je me suis dit wahou, c'est génial. C'est exactement ça Gérard, "Chapouf", un esprit de chat dans un corps de pouf. Et c'est fou parce que c'est un truc qu'on lui a tatoué quand il avait 18 ans à peine, ou 17 ans.Oui ! C'est ça qui m'a surpris c'est qu'il fait une confiance totale, et du coup il faut être à la hauteur de ça. C'est compliqué, c'est un rapport à la pudeur en fait que j'avais aussi sur l'Elysée, j'ai très peu parlé de l'affaire Trierweiler. Je n'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai plus parlé des conséquences que de l'événement en lui-même. Bon il faut dire aussi que je n'avais rien de plus à ajouter, pas de détails croustillants… Mais je sais qu'on m'a demandé, on m'a dit tiens tu ne parles pas beaucoup de l'affaire Trierveiler et c'est vrai que je n'avais pas grand-chose à dire, et honnêtement ça ne m'intéresse pas tant que ça.C'est pour ça aussi que quand on me demande dans le film en Azerbaïdjan de lui poser des questions sur la mort (de son fils par exemple), ça me gêne un peu. Jamais je n'aurais posé ce genre de questions. Mais Gérard c'est quelqu'un qui a une parole complètement libre et vraie. C'est ça qui est fou, c'est que c'est l'inverse de quelqu'un qui contrôle ou qui est dans la mise en scène.Il en parle, mais forcément ce n'est pas un sujet évident. Il lui arrive d'en parler. Mais c'est un sujet très lourd. C'est pas moi qui en tous cas, vais aller poser des questions.Oui je crois que dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a une forme de censure, en tous cas de retenue. Mais ici au contraire j'ai essayé de la débrider le plus possible. C'est pour ça que ma femme n'a pas beaucoup apprécié quand je fais des remarques sur les filles que je vois…C'est ça qui est incroyable, il vous scanne, on ne peut pas tellement tricher. Du tout même. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi, c'est que j'étais le plus franc jeu possible. Mais censure non. J'ai rencontré sa fille par exemple, et je n'en parle pas dans la bande dessinée parce que je n'ai pas grand-chose de passionnant à dire sur cette rencontre. Mais ce n'est pas de la censure. Je me suis dit je ne vais pas faire une scène exprès pour parler de Julie Depardieu. Je suis content parce que des gens qui le connaissent très bien ont eu des réactions très positives à la lecture de l'album.L'envie de faire cet album c'était aussi ça. Après les 10 jours passés avec lui en Azerbaïdjan, je me suis dit, comme tout le monde je connais Depardieu, j'ai entendu 1000 et une histoire sur lui, mais là, j'ai passé du temps avec lui, et en vrai, il n'est pas exactement cette image. Il y a des choses qui correspondent, mais c'est plus compliqué que ça. Il est plus compliqué que ça. La plupart des documentaires que j'ai vus sur lui sont intéressants, mais ils sont plutôt nourris avec ce que les gens disent de lui, mais par directement avec sa parole à lui. Jusqu'à très récemment il ne se laissait pas approcher.Oui je voulais montrer ça aussi. On a un peu l'image d'un type qui est tout le temps bourré mais ce n'est pas vrai en fait. Par contre quand ça lui arrive, c'est vrai qu'il ne boit pas à moitié. C'est comme pour tout, avec lui, rien dans la demi-mesure. Et là encore il est paradoxal. Il dit tout le temps "je suis fatigué je veux qu'on me foute la paix, et en même temps c'est impossible pour lui de passer une semaine à rien buller, il a besoin d'être dans l'échange, il a besoin qu'il se passe quelque chose tout le temps. Et du coup les gens le sollicitent énormément, et il y a tout le temps des tentations… Et il y a aussi son rapport à l'appétit, au désir qui est compliqué aussi.Donc il a toujours de l'appétit, mais ça devient difficile pour lui d'être attiré par quelque chose parce qu'il a atteint une forme de satiété. Il a vécu une vie folle hein ! Et encore maintenant je suis là à redécouvrir des films qu'il a fait, que j'avais oubliés, et des trucs incroyables ! Des aventures à chaque fois. J'ai revu récemment "Tous les matins du monde", ou "Christophe Colomb". Gérard il a fait je ne sais combien de fois le tour du monde…Je ne l'ai pas vu avec Sarkhozy ou avec Poutine, mais ce que j'ai compris c'est que d'abord, il surveille ses intérêts. C'est vrai qu'il a accès aux personnalités les plus puissantes, mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est la personne et donc il a une vraie fascination pour quelqu'un comme Poutine. Je pense qu'un type comme Sarkozy par certains côtés le séduisait. Mais avec Gérard, ce n'est pas du tout de l'idéologie, ni de la politique au sens politicien. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la personnalité. Et c'est pour cette raison que cela ne fonctionne pas du tout avec Hollande, parce que ce sont des personnalités qui ne sont pas miscibles.C'est vrai qu'il a un argent fou, même si il a toujours l'impression qu'on lui en prend de tous les côtés. Mais au quotidien, il s'en fout, c'est ça qui est génial. C'est un palais chez lui, mais il dort sur une paillasse dans une petite mezzanine au-dessus de sa cuisine, alors qu'il a une chambre princière. Et c'est comme ça pour tout. Pareil il va mettre les trois mêmes chemises parce qu'elles sont confortables, ou rien, ou il est en jogging, alors qu'il peut se payer les plus beaux costumes…Et j'aime bien aussi cette séquence que je raconte dans l'album, où on est dans ce palace au Portugal, et donc il y a le producteur qui est quand même un type un peu légendaire, qui vient exprès de Lisbonne, qui se tape deux heures et demi de train, sous la flotte, pour dîner avec lui dans le palace et l'autre il lui dit non, non je ne mange pas le soir, et dès qu'il a quitté la pièce Gérard me demande d'aller dîner dans un routier, à 15 bornes, alors qu'il y avait la possibilité de dîner tranquille dans le palace. Il connait le luxe et l'ultra luxe, et pour autant il n'a pas de fascination pour ça. Il n'est pas non plus "anti" luxe, si l'occasion se présente il ne va pas systématiquement le refuser, mais il s'en fout. Il est bon vivant, il aime les bonnes choses, mais il va préférer manger avec des paysans, un bon plat simple mais riche, plutôt qu'un truc luxueux.Gérard ne m'a pas beaucoup parlé de ça. Il m'a beaucoup parlé des femmes, il m'a beaucoup parlé d'histoires qu'il a eues avec des comédiennes, mais comme ces personnes sont encore là, je trouvais que c'était plus une source de soucis qu'autre chose, donc je parle de Sylvia Kristel, ça donne le ton, c'est une parmi d'autres… Mais de l'amour non il n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est plus de la pudeur de son côté. Il m'a pas dit "oh la la j'ai souffert avec une telle ou une telle…"Donc ce qu'il a pu ressentir à une époque, c'est loin de lui. D'ailleurs il dit souvent "je préférerais être demain et ailleurs". C'est terrible. Mais ça, c'est parce qu'il a un rapport contrarié à lui-même. Et je réalise là en vous parlant que c'est en contradiction totale avec sa phrase culte, qui est dans les Valseuses, où il dit "On n'est pas bien, paisibles, à la fraiche, décontracté du gland… ?"Attachant je ne sais pas, mais en tous cas, ça en fait un personnage.Déjà pour moi "La chèvre", c'est une référence, donc ça ne peut que me faire plaisir ! Oui c'est vrai que c'est un peu un "Buddy Movie". Dès le documentaire sur le Caucase, personne ne savait ce que ça allait donner, et pour tout dire les producteurs étaient un peu inquiets. Ils se disaient, on a trouvé ce mec, et on espère que ça va bien se passer et que Depardieu va aussi jouer le jeu. C'est comme au tennis quoi, il faut qu'il y ait en face quelqu'un pour renvoyer la balle. Et finalement c'était génial. Et très drôle. Ça m'a beaucoup amusé. Récemment j'ai aussi pensé à Gérard comme un capitaine Hadock, avec ce fort caractère, fort en gueule… Et moi en Tintin ! Je me suis même interrogé l'autre jour sur la question de savoir comment on percevrait cet album si c'était une fiction, en imaginant que Depardieu est une invention. Les gens se diraient, c'est "too much" non ?Ah oui, j'ai adoré le dessiner. Dans les carnets je l'ai dessiné des centaines de fois. Et mon grand regret c'est que le carnet que j'ai fait en Azerbaïdjan, je l'ai égaré dans un carton de déménagement de l'atelier, et je ne sais plus où je l'ai mis, et ce n'est pas pour mes dessins mais Depardieu avait fait un dessin de moi et c'était vachement marrant. Et si jamais je le retrouve peut-être que je le collerai dans une éventuelle réédition. Dans le dessin il y a forcément un geste de regard et du coup. Je devrais faire ça à chaque fois avec les gens que je dessine.Oui j'aime bien faire ça. Donner à la personne la possibilité de répondre. Gérard est quelqu'un de très paradoxal, ça c'est important de le dire. Il peut se contredire. Et puis moi aussi je peux me planter. C'est vrai parfois on croit avoir compris un truc et en fait non.Gérard ne s'aime pas, c'est ce qu'il répète souvent d'ailleurs. Mais il adore se voir en BD. A la fois il se reconnait, et à la fois il y a une distance. Donc ça l'amuse. Il m'a demandé s'il y avait plus de pages que dans "Le château" (la bande dessinée sur Hollande et l'Elysée) . J'ai dit oui, alors il était content ! Et donc quand je lui ai montré l'album, il s'est mis à lire à haute voix, c'était fascinant parce qu'il disait ses propres dialogues, et il jouait même. Son propre rôle et les autres, comme Hollande. Par exemple il y a une scène où il renifle, et bien il fait le reniflement. J'aurais voulu vraiment filmer ça, c'était fantastique !Etonnement oui. Et depuis que le livre est fini les relations ont changé. Je l'ai vu dernièrement et je m'autorise des choses maintenant que je ne m'autorisais pas avant. Par exemple je lui ai présenté ma femme et mes filles. Je ne l'avais pas fait avant parce que je ne voulais pas tout mélanger.C'est ça.Les carnets de croquis là c'est vraiment de l'observation. C'est des notes, aussi bien des notes écrites, que des notes dessinées, pour me souvenir de certaines choses. Avec le dessin on fixe. Là par exemple, c'est un moment où il est dans sa chambre. Je l'ai dessiné et donc quand je vais raconter la scène, je me rappellerai qu'il est torse nu. Parfois fois j'enregistre, mais on n'a pas l'image. Et puis comme par hasard parfois dès que je me mets à enregistrer, il se tait. Non finalement y a rien de mieux que le papier et puis le la concentration.. Là c'est la scène ou une fille au restaurant vient lui apporter un message, ça c'est dessiné en direct par exemple. Parfois je me rappelle d'un truc que je veux absolument garder. Et je vais faire des trucs comme ça.Je fais ça dans la foulée, le soir, ou dans l'avion, au retour. Je décompose la scène. Le dessin c'est super utile moi je trouve.après la première étape (on bascule vraiment dans le bouquin.C'est très embryonnaire, c'est la composition de la page. Oulala c'est illisible. C'est un thème par page. Là, on peut retrouver cette page dans l'album. C'est de l'archéologie ! Je vous montre tout là, je me mets à poil là !Et voilà, ensuite je fais ce que j'appelle un crayonnéÇa se ressemble à ça. J'écris le texte, et après je dessine. Donc tout le bouquin, je le raconte comme ça. Moi j'appelle ça un crayonné. Et ensuite c'est l'éditrice, Pauline Mermet, qui m'aide à faire le tri. Et mon éditrice, elle me fait des post-it : "Là, j'ai pas compris". "Là c'est une redite", "Lui c'est qui ?", etc. Et je l'écoute. Tout ce qu'elle me dit, je le fais. Y a un moment où je suis tellement dedans que je ne sais plus. C'est impossible de faire ça sans l'aide de quelqu'un. Et ensuite pour la dernière étape, je ne travaille que là-dessusPour des boulots comme ça, c''est vraiment pratique. On peut revenir en arrière, changer des trucs, être hyper précis. Et comme moi je suis très brouillon, sur le papier au bout d'un moment on peut plus faire de ratures.Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur la bande dessinée documentaire, Mathieu Sapin est en train de préparer sur le sujet un livre (qui sera édité à L'Association). Le dessinateur se lance aussi en septembre dans l'aventure du cinéma avec le tournage d'un long métrage avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield, une comédie qui racontera les aventures d'un jeune homme embarqué par hasard dans une campagne présidentielle ...