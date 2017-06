Le Puy du Fou fête ses quarante ans

Reportage : J. Assouly / B. Vidal

De nouveaux projets en France et à l'étranger

Le Puy du Fou célèbre aujourd'hui en grande pompe ses 40 ans, lors d'une fête organisée sur son site des Epesses (Vendée) où sont attendus 14.000 invités. En ce moment même, le deuxième parc à thème de France développe de nombreux projets dans l'hexagone et à l'étranger.

Quarante ans, c'est le bel âge, c'est un âge qui permet d'avoir accumulé une

certaine expérience, mais qui est aussi plein de promesses Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou



Pour être à la hauteur de l'évènement, les responsables du parc ont invité la Patrouille de France ou encore l'Orchestre symphonique de Prague. Le Puy du Fou inaugurera en outre deux nouveaux spectacles ainsi que deux restaurants et un nouvel hôtel de près de 450 lits (La Citadelle). L'an dernier, le chiffre d'affaires a doublé en 5 ans pour atteindre 100,8 millions d'euros. 2,2 millions de visiteurs ont été enregistrés, un million de plus qu'il y a 10 ans, le plaçant au deuxième rang des parcs les plus fréquentés de France derrière Dysneyland Paris.



La Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit au monde

La Cinéscénie, cette fresque vivante retraçant l'histoire de la Vendée, affiche complet jusqu'à la fin de la saison. Le spectacle, joué par plusieurs milliers de bénévoles, fêtera sa millième représentation le 14 juillet. Le fondateur et scénariste du parc vendéen, Philippe de Villiers, salue "la course astrale formidable que les 40 ans vont commémorer".

La Cinéscénie au Puy du Fou © PHILIPPE ROY / AURIMAGES

On a un objectif dans les 10 ans, c'est de rejoindre Europa Park (premier parc européen avec 5 millions de visiteurs) Philippe de Villiers

Un 2e parc sur un autre thème historique

Philippe de Villiers a évoqué également "un projet de deuxième parc, aux Epesses, sur nos propres terrains, sur une thématique que nous gardons secrète, mais toujours autour de l'Histoire. La décision va être prise prochainement, mais on espère ouvrir en 2021".



Un parc doit déjà ouvrir ses portes à l'horizon 2020 dans la région de Tolède en Espagne. Des discussions sont également en cours pour la création d'un parc en Chine. Le Puy du Fou a également créé deux spectacles en Angleterre et aux Pays-Bas. Le Puy du Fou dispose par ailleurs, depuis 2 ans, de sa propre école, hors contrat, destinée à former les futurs acteurs.