Interview exclusive d'Emmanuel Macron : "Le Louvre Abou Dhabi est un rempart contre l'obscurantisme"

CULTUREBOX En visite aux Emirats à l'occasion de l'inauguration du Louvre Abou Dhabi, Emmanuel Macron a accordé une interview exclusive à Valérie Astruc de France 2 après son discours inaugural. Le président y rappelé son attachement à l'universalisme de la culture et aux vertus de cette dernière pour faire rempart contre l'obscurantisme.

"Défendre le beau, l'universel, l'intelligence". Le Louvre Abou Dhabi est le musée "de la lutte contre tous les obscurantismes", a déclaré le président Macron dans son discours d'inauguration ce 8 novembre. "De manière indestructible, nos religions, nos civilisations sont liées", a rappelé le chef de l'Etat avant d'évoquer son "rêve secret" que la France reprenne sa place avec une francophonie forte. "Le Louvre Abou Dhabi est un symbole très fort, il porte le message français de l'universel" A l'issue de son discours le président a accordé une interview à Valérie Astruc.





L'inauguration du Louvre Abou Dhabi est assurément le temps fort de la visite du chef de l'Etat aux Emirats, dont c'est le premier déplacement dans le Golfe depuis son élection. Emmanuel Macron est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale des Emirats arabes unis, pour célébrer l'évènement avec quelque 400 invités, dont le roi Mohammed VI du Maroc et au milieu d'importantes mesures de sécurité. Le président est accompagné des ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de la Culture Françoise Nyssen.





Situé sur l'île de Saadiyat, à Abou Dhabi, le musée conçu par l'architecte français Jean Nouvel ouvrira ses portes au public samedi 11 novembre avec des festivités prévues jusqu'au 14 novembre. A l'issue de l'inauguration, annoncée comme festive, Emmanuel et Brigitte Macron seront reçus à dîner par Cheikh Mohamed, à la tête de la fédération depuis trois ans. Au programme du séjour présidentiel, également : la visite du campus de Paris-Sorbonne Abou Dhabi, ouvert par la célèbre université parisienne en 2006, et la visite des troupes françaises sur place.