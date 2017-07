Steve McQueen, l'exposition événement consacrée à l'acteur de légende

Steve McQueen conduit une Triumph pour le film "La grande évasion" © Rue des Archives

La classe indémodable de Steve McQueen © Rue des Archives

L'affiche de l'exposition consacrée à Steve McQueen © Galerie Joseph

Reportage : Didier Morel - Mathilde Laban - Michel BuéVous adorez Steve McQueen ? Son style inimitable, sa personnalité, sa légende ? Alors courrez voir cette exposition à la Galerie Joseph dans le 3e arrondissement à Paris. Vous avez jusqu'au 30 août pour le faire. Un régal pour les fans de cet acteur mythique, passionné de belles voitures. Vous saurez tout sur la vie de ce gamin de Beech Grove dans l'Indiana mal aimé par sa mère et abandonné par son père qui, après avoir enchainé des dizaines de petits jobs, embrasse le métier d'acteur. Sa carrière est lancée à la fin des années 50 avec son interprétation de Josh Randall, un chasseur de primes, dans "Au nom de la loi".Le style unique Steve McQueen et son élégance inimitable continuent d'inspirer encore aujourd'hui. Connu pour être aussi un grand amateur de sport mécanique et collectionneur de voitures de sport, l'acteur réalisa lui même plusieurs cascades au cinéma comme cette course poursuite de 10 minutes dans les rues de San Francisco dans "Bullit" en juillet 1966. Après plusieurs années de restauration, la célèbre Ford Mustang conduite par McQueen est présentée pour la toute première fois en France dans cette exposition.La Galerie Joseph dans le quartier du Marais à Paris rend donc un bel hommage à cette icône du cinéma et de la mode, avec cette exposition exceptionnelle sur 850m2. Elle permet de dévoiler de magnifiques photos de l'acteur sur les plateaux de cinéma et dans sa vie privée révèlant aussi la face cachée de l'homme, qui sous l'emprise de la drogue et l'alcool, pouvait se montrer difficile avec ses partenaires.La scénographie visite le mythe McQueen en 4 grands thèmes : la mode, le cinéma, les belles voitures et la vie privée, plus sombre et agitée.