Qui est Damien Chazelle, le jeune réalisateur prodige de "La La Land" ?

A 32 ans, il a déjà accompli son rêve : réaliser une comédie musicale moderne. Et le succès est au rendez-vous : "La La Land", sa lettre d'amour à Los Angeles et à l'âge d'or hollywoodien, a râflé sept statuettes aux Golden Globes début janvier, un record. Et le film est désormais nominé dans pas moins de 14 catégories aux prochains Oscars

Passionné de cinéma dès le plus jeune âge, Damien Chazelle a vu "Les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy à 17 ans et ce fut un choc. Son premier film, réalisé en premier cycle universitaire, le déjà dansant "Guy and Madeline on a Park Bench", évoquait d'ailleurs Demy et Godard.Il avait raconté à l'AFP en 2014 avoir la nostalgie de l'âge d'or du cinéma, des films de Jacques Demy ou dansés par Ginger Rogers, Fred Astaire et Gene Kelly: "c'est la dernière génération qui dansait avec le jazz, juste avant le rock". "Les années 1930 à 1960, c'est une époque non seulement cinématographique mais musicale qui compte beaucoup pour moi".