Jeanne Moreau, une actrice mythique dans douze chefs-d'oeuvre du cinéma

"Les Amants" (1958), de Louis Malle

"Les Amants" de Louis Malle : Jeanne Moreau est une jeune bourgeoise, Jeanne, qui s'ennuie. Elle rencontre un homme qui devient son amant après une longue nuit de déambulation. La scène d'amour, à la fin, fait scandale. Après la sortie du film et le scandale qu'il a suscité, l'actrice a songé à abandonner le cinéma.

Jeanne Moreau dans "Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle (1958)

"Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle (1958) : au son de la trompette de Miles Davis, Jeanne Moreau marche dans les rues de Paris la nuit, désemparée. Son amant, qui vient de tuer son mari, est bloqué dans l'ascenseur.

"Les liaisons dangereuses" (1959), de Roger Vadim

"Les Liaisons dangereuses 1960" de Roger Vadim (1959) : dans cette adaptation du roman de Pierre Choderlos de Laclos, Jeanne Moreau est Juliette, l'épouse du beau Valmont, incarné par Gérard Philipe.

"Moderato cantabile" (1960), de Peter Brook

"Jules et Jim" de François Truffaut (1962)

"Eva" (1962), de Joseph Losey

"La Baie des Anges" (1963), de Jacques Demy

Jeanne Moreau dans "Le journal d'une femme de chambre" de Luis Buñuel (1964)

"Viva Maria" (1965), de Louis Malle

"Les Valseuses" (1974), de Bertrand Blier

Jeanne Moreau dans "Le dernier nabab" d'Elia Kazan (1976)

"La Notte" de Michelangelo Antonioni (1961)

