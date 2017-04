Dany Boon appelle à voter Macron : "Prouvons au monde que nous sommes toujours le pays de la fraternité"

CULTUREBOX Le comédien et réalisateur Dany Boon, né dans une famille "modeste" qui lui a appris "la tolérance", a appelé samedi soir à voter Emmanuel Macron, soulignant que "jamais un pays d'extrême droite n'a réglé les problèmes".

"Je suis né dans une famille modeste du Nord de la France, d'une mère Ch'ti et d'un père Kabyle qui m'ont appris la tolérance, le respect et le souci de l'autre", écrit-il sur Facebook.





"Je suis fier d'être Français. Je voyage dans le monde entier avec mes films pour faire rire et émouvoir. Je suis imposé à 51% d'impôts dont 30% en France. J'en suis très heureux". "Jamais dans aucun pays un parti d'extrême droite n'a réglé les problèmes" "Nous avons créé avec Pathé le Ch'ti Fond qui reverse la totalité des droits sur les produits dérivés de mes films, soit à ce jour plus de 2,5 M d'euros pour aider des associations et des gens dans le besoin dans le Nord et en France sans distinction de race, de citoyenneté, d'origine ou de religion", ajoute-t-il sur sa page, qui compte près d'un million de fans (983.500).



"Je n'ai de leçon à donner à personne mais franchement jamais dans aucun pays un parti d'extrême droite n'a réglé les problèmes en imposant une préférence nationale, au contraire. Prouvons au monde entier et à nous-mêmes que nous sommes toujours le pays de la liberté de l'égalité et surtout de la fraternité. Votons Emmanuel Macron!", conclut l'humoriste.