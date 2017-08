La saga Karaté Kid de retour sur YouTube

Dix épisodes déjà commandés

Les aventures de Daniel LaRusso, apprenti karatéka au cinéma dans les années 80, ne sont pas finies. La plateforme YouTube Red prévoit de diffuser, en 2018, une série dérivée du film "Karaté Kid". Les deux acteurs principaux du film, Ralph Macchio et William Zabka, reprendront leur rôle dans une intrigue située 30 ans après celle du film original.Sorti en 1984, "Karaté Kid" a rencontré un grand succès aux Etats-Unis et dans le monde, au point d'être décliné en deux suites, mais aussi avec "Miss Karaté Kid" et de bénéficier d'un remake, en 2010, qui a réalisé 359 millions de dollars de recettes mondiales, selon le site Box Office Mojo.La série inspirée du film sera intitulée "Cobra Kai", du nom du dojo de karaté de Johnny Lawrence, l'adolescent qui s'en prend au héros Daniel LaRusso. Ralph Macchio, qui a incarné Daniel LaRusso dans "Karaté Kid", reprend son rôle dans "Cobra Kai", dont dix épisodes d'une demi-heure ont déjà été commandés. William Zabka sera lui aussi de retour, dans la peau de Johnny Lawrence.La société de production de l'acteur américain Will Smith, dont le fils avait repris le rôle principal dans le remake du film, co-produit cette série. Depuis son lancement, en 2015, YouTube Red cherche à développer du contenu propre pour attirer des internautes.