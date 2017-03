Cannes 2017 : Claudia Cardinale, une belle affiche... et une mini-polémique

Claudia Cardinale "honorée et fière"

L'affiche du Festival de Cannes 2017 (17-28 mai) a été dévoilée dans un premier lieu sur Twitter par un journaliste de BFMTV. Elle y révèle une Claudia Cardinale joyeuse, dansant pieds nus, sa jupe voltigeant et dévoilant ses jambes. À cette époque, âgée d'environ vingt ans, la jeune actrice italienne, future star internationale, tournait film sur fim en Italie."Sous le signe rouge ardent et or étincelant de la célébration", l'affiche 2017, "joyeuse, libre et audacieuse", célèbre "une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée", a souligné le festival dans un communiqué. "La politique d'ouverture et d'accueil va souffler cette année, comme chaque année, sur la Croisette, pendant 12 jours d'images d'un monde qui ose se dire, se montrer, se regarder.""En plus d'être honorée et fière d'avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes, commente Claudia Cardinale, je suis très heureuse du choix de cette photo. C'est l'image même que je me fais de ce Festival : un rayonnement", a réagi Claudia Cardinale."Cette danse sur un toit de Rome, c'était en 1959. Nul ne se souvient du nom du photographe, je l'ai oublié aussi. Mais cette photo me rappelle mes débuts, et une époque où je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour monter les marches du plus célèbre palais du cinéma. Joyeux anniversaire !"Saluée dans un premier temps pour son esthétisme, l'affiche officielle a été ensuite raillée par des médias et les réseaux sociaux qui soupçonnent que la taille et les cuisses de l'actrice ont été amincies par retouches électroniques. "Si l'affiche est magnifique, on peut constater - et déplorer - grâce à un gif animé qui circule sur Twitter, que la photo a été largement retouchée par rapport à celle d'origine pour affiner la taille et le tour de cuisse de l'actrice... Dommage...", écrit le magazine culturel Télérama, sur son site internet."Entre l'originale et la copie, Claudia Cardinale a perdu un tour de taille", renchérit Libération dans un message sur Twitter, accompagné d'une animation vidéo qui laisse entrevoir des retouches pour amincir Claudia Cardinale, en superposant la photo originale et le résultat final observé sur l'affiche du Festival."Claudia Cardinale n'était peut-être pas assez mince pour Cannes", "Si même Claudia Cardinale ne peut incarner la beauté sans retouches, on est mal. Affligeant !", "Même Claudia Cardinale jeune, il FAUT la retoucher. Halte à la dictature du centimètre ! Stop aux injonctions de maigreur pour les femmes !", peut-on lire parmi des dizaines de messages d'anonymes sur Twitter.Contacté par l'AFP, Thierry Frémaux, le délégué général, "pas au courant de la polémique", a simplement observé que "l'affiche est très bien accueillie".Du 70e Festival de Cannes, on sait par ailleurs que le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar présidera le jury , alors que l'actrice italienne Monica Bellucci endossera le rôle de maîtresse de cérémonie . Le jury des courts métrages sera présidé par le cinéaste roumain Cristian Mungiu . La sélection officielle sera révélée le 13 avril.En 2016, le festival avait rendu hommage, via son affiche officielle, au film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard