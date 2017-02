L'Ours d'or de la Berlinale récompense "On body and soul", une romance hongroise dans un abattoir

Le film lauréat parle d'un homme et d'une femme se désirant mais ne parvenant pas à communiquer, sauf dans un rêve qu'ils partagent, où elle apparaît en biche et lui un cerf dans une forêt enneigée. Ils vont tenter de se rapprocher en évoquant leurs songes qui les emmènent loin de l'abattoir où ils travaillent.

Le jury de la Berlinale, présidé par le cinéaste néerlandais Paul Verhoeven, a décerné le prix du meilleur réalisateur à Aki Kaurismäki pour son film "L'autre côté de l'espoir".

La Sud-coréenne Kim Min-hee a de son côté reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film de son compatriote Hang Sang-soo ("On the Beach at Night Alone"). Elle y joue une actrice malheureuse après un échec amoureux avec un réalisateur.

Le Chilien Sebastian Lelio a reçu le prix du scénario pour "Una mujer fantastica", portrait d'une femme transgenre qui doit se battre pour exister à la mort de son compagnon. L'actrice Daniela Vega, elle-même transgenre, a fait sensation à Berlin et était donnée parmi les favorites pour un prix d'interprétation féminine.



Le Prix du meilleur documentaire, une nouveauté de cette 67e édition, a récompensé un film sur d'ex- détenus palestiniens, "Istiyad Ashbah" ("Ghost Hunting"), second long-métrage du cinéaste palestinien Raed Andoni.



Enfin, le Prix Alfred Bauer, en mémoire du fondateur du festival pour un film qui ouvre de nouvelles perspectives, a récompensé "Pokot" de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland ("Europa, Europa"), qui signe un conte à la fois féministe et écologiste.

Le Palmarès de la 67e Berlinale

- Ours d'or du meilleur film: "Testrol es lelekrol" (On Body and Soul) d'Ildiko Enyedi, Hongrie

- Grand prix du jury, Ours d'argent: "Félicité" d'Alain Gomis, France/Sénégal/Belgique/Allemagne/Liban

- Ours d'argent du meilleur réalisateur: Aki Kaurismäki pour "Toivon tuolla puolen" (L'autre côté de l'espoir) Finlande/Allemagne

- Ours d'argent de la meilleure actrice: Kim Min-hee pour Bamui haebyun-eoseo honja" (On the Beach at Night Alone) de Hong Sang-soo, Corée du sud

- Ours d'argent du meilleur acteur: l'Autrichien Georg Friedrich pour Helle Nächte" (Bright Nights) de Thomas Arslan, Allemagne/Norvège

- Ours d'argent de la meilleure contribution artistique: "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer, Roumanie/Allemagne/France

- Ours d'argent du meilleur scénario: "Una mujer fantastica" (A Fantastic Woman) de Sebastian Lelio, Chili/Etats-Unis/Allemagne/Espagne

- Prix Alfred Bauer, en mémoire du fondateur du festival pour un film qui ouvre de nouvelles perspectives: "Pokot" (Spoor), d'Agnieszka Holland, Pologne/Allemagne/République tchèque Suisse/Suède/Slovaquie

- Prix du meilleur documentaire (nouveauté 2017) : "Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) de Raed Andoni, Palestine

- Prix du Meilleur premier film: "Estiu 1993" (Summer 1993) de Carla Simon, Espagne

- Ours d'or du meilleur court métrage: "Cidade Pequena" (Small town) de Diogo Costa Amarante, Portugal

- Ours d'argent du court métrage : "Ensueño en la Pradera" (Reverie in the Meadow) d'Esteban Arrangoiz Julien, Mexique