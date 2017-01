"Live By Night" : Ben Affleck ravive la guerre des gangs

Réinvention

Si Ben Affleck mérite bien ses galons de réalisateur, avec un sans-faute derrière la caméra, il en va de même de Dennis Lehane, un des auteurs et scénaristes les plus demandés, au cinéma comme à la télévision outre-Atlantique. "Live By Night" dont l’adaptation du roman est également signée par Affleck, aboutit à un très beau film noir, en exploitant toutes les ficelles du genre, sans redite, avec un script inventif et une mise en scène percutante.

"Live By Night" : la bande-annonce

En revisitant les années 20-30, l’âge d’or du gangstérisme aux Etats-Unis avec Al Capone, et inspiratrices de nombreux films, Ben Affleck revendique la continuité avec une tradition. Cela ne fait pas pour autant de "Live By Night" un film poussiéreux. D’autres avant lui sont parvenus à leurs fins, comme "Des hommes sans loi", "Gangster Squad", et si l’on remonte plus loin, "Il était une fois en Amérique", "Les Incorruptibles" ou "Miller’s Crossing". Ce qui rassemble ces films, hors leur sujet, c’est la modernité de leurs scripts et mises en scène. Si les figures imposées demeurent - la femme fatale, la rivalité Italo-Irlandaise, les fusillades… - Ben Affleck et Dennis Lehane les réinventent.

"Live By Night" de Ben Affleck © Claire Folger / Warner Bros.

Paradoxes

La vocation de Joe Coughlin (Ben Affleck) pour la pègre, alors qu’il est fils de policier, prend racine dans la Première Guerre mondiale ; devenu un tombeur, il est amoureux comme un bleu d’Emma Gould (Sienna Miller) ; dans une société raciste pratiquant l’apartheid, il se mariera à une Noire (Zoe Saldana) ; son pire ennemi s’avèrera être une jeune prédicatrice ; menacé de mort, il plonge dans la gueule du loup pour mieux rebondir… Joe Coughlin est un paradoxe vivant, un insoumis, un éternel rebelle : il le payera cher. Sa carrière de gangster se situe loin des centres névralgiques de la mafia, préférant Boston, Cuba et la Floride, loin de Chicago, New-York ou Los Angeles.

Ces différences avec les poncifs, tout en en jouant, alimentent l’originalité de "Live By Night". Le rôle d’Emma dans son destin est certes téléphoné, mais participe d’un romanesque complice, et le dénouement donne lieu à un beau stratagème, orchestré de main de maître, avec une scène de fusillade digne d’un De Palma ("Scarface") ou Michael Cimino ("L’Année du dragon"). C’est cette alchimie entre tradition et contemporain qui nourrit la modernité d’un film qui renoue avec le "cinoche" éternel.

Live By Night : l'affiche française © Warner Bros. France

LA FICHE

Thriller/policier de Ben Affleck (Etats-Unis), Avec : Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Scott Eastwood, Chris Cooper, Anthony Michael Hall - Durée : 2h09 - Sortie : 18 janvier 2017

Synopsis : Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la Mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa, en Floride…