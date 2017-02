Festival du Court métrage : "Dekalb Elementary" couronné à Clermont-Ferrand

Les autres lauréats

Les filmés primés projetés à Paris le 19 février

C'est le quatrième court métrage que signe Reed Van Dyk, jeune cinéaste de Los Angeles, après "Nasty hardcore XXX amateur couple" ("Couple amateur", 2014), "Hung up" ("Pendu", 2013) et "The Conservatory" ("Le Conservatoire", 2008).Drame d'une durée de 20 minutes, "Dekalb Elementary" s'inspire d'un appel passé à un numéro d'urgence lors d'une fusillade dans une école d'Atlanta. Il sera également présenté en mars au festival South by Southwest à Austin, au Texas.Reportage : V. Mathieu / B. Lebret / L. Bortolazzo / P. RacletLe grand prix de la compétition Labo a été attribué pour sa part au documentaire expérimental hollandais de Douwe Dijkstra, "Green Screen Gringo" ("Gringo l'incruste"), "portrait en forme de patchwork d'un Brésil moderne vu par les yeux d'un visiteur", qui a séduit le jury.Troisième court métrage d'Emmanuel Marre, "Film de l'été" a quant à lui été récompensé par le grand prix de la compétition française. Cette coproduction franco-belge est décrite comme un "film d'autoroute, de touristes en transhumance, de tables de pique-nique en béton, de files d'attente pour les WC, de melons tièdes et de carwashs".Le jury de cette section était notamment composé du comédien "franco-grolandais" Benoît Delépine et du réalisateur et scénariste Sébastien Betbeder.Les trois films primés à l'issue de cette 39e édition seront projetés à Paris, au Forum des Images, le 19 février.Au total, 163 films, représentant 55 pays, ont été présentés lors de cette 39e édition, qui a enregistré plus de 160.000 entrées dans les salles et accueilli quelque 4000 professionnels accrédités, selon les organisateurs.Cette année, le festival a rendu hommage à la jeune garde colombienne avec la présentation d'une trentaine de films de ces dix dernières années, mais aussi à l'humour noir avec une rétrospective internationale.La 40e édition aura lieu du 2 au 10 février 2018.