Visa pour l'Image : la Chine polluée dans l'oeil acéré du photo-reporter Lu Guang

Le monde sait que la Chine souffre d'une pollution quasiment sans égale. Les photos que propose Lu Guang à Visa pour l'Image montrent que la réalité dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Des régions entières de cet immense pays devenues quasiment inhabitables, la nature a trop reculé face aux assauts des fumées dégagées par des centaines d'usines. Là où paissaient des troupeaux, la terre devenue aride ne peut plus nourrrir le moindre bétail. Les rivières charrient des tonnes de déchets et se sont transformées en égoûts.Reportage : France 3 M. Berrurier / M. Tamon / M. Savineau / M. Le RueLes cancers se multiplient parmi les populations trop pauvres pour quitter les régions les plus polluées. De nombreux enfants viennent au monde affligés de malformations. Cette réalité, longtemps niée par les autorités, un reporter chinois a risqué sa vie pour en lancer l'alerte. Refusant de regarder la catastrophe environnementale en face, l'Etat chinois a longtemps empêché la divulgation de toute information à ce propos. L'exposition de Lu Guang signiferait-elle que face à l'étendue des dégâts, il changerait d'avis ? On aimerait le croire.Lu Guang, né en 1961, ne fait pas de photos pour le plaisir de réaliser de belles images. Et si, malgré son terrible sujet, ses clichés sont esthétiques, c'est aussi parce que le reporter est, en plus, un véritable artiste.