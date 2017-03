Beer painting : NAART invente la bouteille de bière en guise de pinceau

© France 3 Culturebox (capture vidéo)

Doigts, pieds, éponge, brosse, pommes de terre, bouchon, brosse à dent, paille... On connaît tous (qui plus est si on a des enfants) ces techniques qui sont autant d’alternatives au pinceau. Mais la peinture au boulot de bouteille de bière, ça c’est une première !Question ? Faut-il aimer la bière pour pratiquer le Beer Painting ? Il semble que oui. Les deux inventeurs de cette technique, Nicolas Thollot-Arsac et Alexandre Caillarec reconnaissent en consommer pas mal. L’idée leur serait venue lors d’une longue nuit passée à bosser sur des décors...en buvant quelques bières. Nicolas raconte : "On allait se coucher et là Alex me dit : "on va peindre avec une capsule de bière" et moi je lui ai répondu : "Non ! Il faut peindre avec le goulot de la bouteille" et depuis cette nuit là je n’ai plus jamais retouché un pinceau !" (son interview à lire sur l’Edito du fauteuil ).La technique (qui rappelle un peu celle du pointillisme ) : une fois trempé dans la peinture, le goulot de la bouteille de bière sert à faire de petits pixels ronds mais aussi à tracer certains contours. Le culot lui, est utile pour les plus grands formats pour faire du "remplissage". C'est d'ailleurs sur les grands formats que le beer painting semble le mieux fonctionner. Quant aux sources d'inspiration : le monde de la musique, les dessins animés, les héros fantastiques...Reportage : France 3 Pays de la Loire - W. Toula / D. Le Mée / C. LandreauLes deux compères - anciens élèves de l’Ecole d’arts appliqués Olivier de Serres à Paris - ont formé le duo NAART , acronyme de Nicolas, Alexandre et Art. Ils réalisent des fresques et des scénographies lors d'événements comme le Hellfest, la Block Party sous les Nefs à Nantes ou pour de grosses soirées parisiennes. Mais c'est à Nantes que le duo a trouvé un regard attentif à ses créations.NAART expose jusqu'au 31 mars au bar Les Fleurs du Malt à Nantes. Le duo sera ensuite à Lyon puis à Barcelone.