De Vermeer à l'art africain, les expositions à voir à Paris avant l'été

Le Grand Palais se penche sur l'histoire de l'art des jardins et les jardins dans l'art. Le jardin, comme espace mis en scène et comme miroir du monde, est évoqué dans des peintures, des sculptures, des photographies, des dessins, des films, de la Renaissance à nos jours, à partir du moment où le jardin médiéval clos s'ouvre au monde, au paysage et devient un projet pictural pour des artistes. Le jardin comme œuvre d'art totale et sa représentation, le temps du jardin et ses fêtes, jusqu'à son usage écologique et social contemporain, sans oublier la figure du jardinier, souvent représentée. Du 15 mars au 24 juillet 2017. Ici, Koloman Moser, "Marigolds", 1909, Autriche, Vienne