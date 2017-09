De Jean-François Millet à Lucien Hervé, quinze expositions à voir en régions

Né à Bruges en 1743, Joseph-Benoît Suvée a joué un rôle important dans le développement du néoclassicisme en France dans la seconde moitié du 18e siècle et il a formé des artistes flamands, introduisant le goût français dans son pays. Reçu peintre d'histoire à l'Académie royale en 1778 après un séjour de six ans en Italie, il a obtenu le Grand Prix en 1771 devant David, qui le détestait. Après la tourmente révolutionnaire, Suvée est directeur de l'Académie de France à Rome jusqu'à sa mort en 1807. Peintre religieux, dessinateur talentueux, il fait aussi de nombreux portraits, notamment sous la Terreur dans la prison Saint-Lazare où il est incarcéré. Le Musée des Beaux-Arts de Tours lui consacre sa première rétrospective. Une centaine de peintures et dessins du Louvre, de Versailles, du Musée Carnavalet et de collections particulières, dont de nombreuses œuvres inédites. Du 21 octobre 2017 au 22 janvier 2018. Ici, "Le Don réciproque ou l'Amour et la Fidélité", 1782, Bruges, collection particulière © Droits réservés