De Gauguin à César, quinze expositions à voir à Paris cet automne

La Fondation Louis Vuitton accueille 200 œuvres qui retracent l'histoire du Museum of Modern Art (MoMA) de New York : des peintures, sculptures, dessins, estampes, photographies, films, œuvres numériques, performances, objets d'architecture et de design qui illustrent la diversité des collections du musée. Fondé en 1929, il fut un des premiers à se consacrer aux arts plastiques de l'époque et il a façonné l'idée que se fait le public de l'art moderne. Du 11 octobre 2017 au 5 mars 2018. Ici, Paul Signac (1863-1935) "Opus 217. Sur l'émail d'un fond rythmique de mesures et d'angles, de tons et de teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890", The Museum of Modern Art, New York. Don de M. et Mme Rockefeller